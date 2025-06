Socialisti Ue: "Saremo al Pride di Budapest, segnale a Orban"

BRUXELLES - "Abbiamo deciso di partecipare al Pride di Budapest come gruppo: sarà fondamentale per lanciare un segnale a Orban. Violare manifestazioni pacifiche come il Pride è una violazione dei diritti fondamentali e delle leggi Ue. Per questo lanciamo un appello alla Commissione Ue: faccia tutto quanto è possibile affinché il pride di Budapest si svolga". Lo ha detto la presidente del gruppo dei Socialisti e Democratici all'Eurocamera, Iratxe Garcia Perez parlando in conferenza stampa a Strasburgo.