Socialisti Ue: "Investire su leasing sociale per decarbonizzazione trasporti"

BRUXELLES - "Il Leasing sociale è uno strumento innovativo per ottenere un triplice vantaggio: promuovere la decarbonizzazione dei trasporti, stimolare la competitività industriale europea e affrontare direttamente il problema della povertà legata ai trasporti. Dobbiamo rendere la mobilità indipendente dalle fluttuazioni dei prezzi dei combustibili fossili e, soprattutto, dobbiamo renderla equa". Lo ha detto la leader del gruppo dei Socialisti al Pe, la spagnola Iratxe Garcia Perez, a margine dell'evento organizzato all'Europarlamento dal gruppo e incentrato su leasing sociale.



L'eurodeputata spagnola ha poi sottolineato l'importanza di "rendere la mobilità elettrica "accessibile" con l'obiettivo di ottenere "giustizia sociale".

"Von der Leyen parla molto di elettrico, ma quando dobbiamo elettrificare i nostri trasporti allora si gira dall'altra parte. Gli obiettivi del Green Deal devono essere implementati il più velocemente possibile. Dobbiamo assicurarci che le macchine elettriche non restino prodotti che possono solo permettersi alcune persone: la giustizia non è negoziabile", ha aggiunto il vicepresidente dei Socialisti per l'Energia, l'eurodeputato olandese Mohammed Chahim.