Scuderi all'Eurocamera, "noi presi in ostaggio da Israele"

BRUXELLES - "Io, insieme ad altre 400 persone, tra cui anche membri di questo Parlamento, siamo stati presi in ostaggio dalle forze israeliane in acque internazionali: si tratta di una violazione del diritto internazionale. Siamo stati sequestrati, perquisiti, non abbiamo potuto dormire e alcune persone sono state aggredite fisicamente". Lo ha detto l'eurodeputata dei Verdi, Benedetta Scuderi, davanti alla plenaria dell'Europarlamento a Strasburgo, chiedendo la modifica dell'ordine del giorno e l'aggiunta di un dibattito sulla situazione della Global Sumud Flotilla, richiesta poi respinta. Molti gli applausi che si sono levati in Aula alle parole di Scuderi.

