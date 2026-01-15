Giornale di Brescia
Scontro al Pe sulla relazione rapporti Ue-Usa, Socialisti cercano il rinvio

BRUXELLES- Scontro al Parlamento europeo sulla risoluzione sullo stato delle relazioni tra Unione europea e Stati Uniti, che dovrebbe essere votata mercoledì prossimo a Strasburgo. Nonostante il testo sia stato approvato in commissione lo scorso dicembre, alla luce delle nuove tensioni transatlantiche il gruppo dei Socialisti e democratici (S&D) sta infatti spingendo per rinviare il voto sulla relazione, chiedendo più tempo per aggiornarla. Al momento, riferiscono fonti parlamentari, gli S&D non sarebbero disposti a consentire l'avanzamento del testo senza l'inserimento di una sezione particolarmente dura sulla strategia di politica estera degli Stati Uniti e sulle relative minacce all'unità europea. Dal gruppo socialista insistono inoltre per l'aggiunta di riferimenti espliciti anche alla sovranità della Groenlandia. 
   

