Salvini: "Serve retromarcia dell'Ue sulle auto, includere i biofuel"

BRUXELLES - "Non vorrei che ripetessimo gli errori del passato, quando discutevamo dello stop ai motori alimentati a benzina e diesel e pochi Paesi ritenevano fosse un errore strategico, drammatico e clamoroso. La verità sta dimostrando che era tale e spero in una seppur tardiva retromarcia" che salvi "i motori a combustione interna, mantenendo" un ruolo "anche per i biocarburanti come alimentazione a impatto limitato". Lo ha detto il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, in sessione pubblica al Consiglio Ue Trasporti in corso a Bruxelles.