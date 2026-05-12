Rama: "Il Protocollo Albania durerà finché l'Italia lo vorrà"

BRUXELLES - "A tutti i giornalisti italiani e non solo che ci hanno contattato in merito a una citazione fuorviante riportata da un organo di stampa a seguito di un'intervista con il ministro degli Esteri albanese, vorrei ribadire, in modo chiaro e, spero, una volta per tutte, che il nostro protocollo con l'Italia è destinato a durare, fintanto che l'Italia lo vorrà". Lo scrive in un tweet il primo ministro albanese Edi Rama in merito all'intervista rilasciata dal capo della diplomazia di Tirana a Euractiv.

