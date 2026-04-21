Presidenza Ue: "Carenza di jet fuel è possibile, dobbiamo essere pronti"

BRUXELLES, - "Non siamo in una situazione pericolosa ma c'è la possibilità di una carenza di jet fuel" che "potrebbe influenzare ogni cittadino. Quindi dobbiamo essere consapevoli e pronti". Lo ha detto il ministro cipriota dei trasporti, Alexis Vafeades, all'arrivo al Consiglio Ue a Bruxelles dove presiederà una videoconferenza informale dei ministri dei trasporti convocata per discutere della crisi energetica. "L'Europa potrebbe trovarsi ad affrontare un problema a breve termine di approvvigionamento di carburante e un problema di domanda sul medio e lungo termine", ha aggiunto il ministro, che rappresenta la presidenza Ue.

"Dobbiamo essere consapevoli che potremmo avere problemi di carenza di carburante. Di questo dobbiamo discutere. Ma nel medio e lungo termine abbiamo anche una questione relativa alla domanda. Dobbiamo essere pronti a evitare le file alle stazioni di servizio e dobbiamo parlare di come eliminare in maniera permanente" questo problema", ha aggiunto Vafeades. Se ci fosse una carenza di jet fuel questo "influenzerà le connessioni, influenzerà ogni cittadino nell'Ue.

Quindi dobbiamo essere pronti", ha aggiunto.

