Pichetto, "Sull'Ets serve una correzione, anche senza sospensione"

BRUXELLES - "Noi chiediamo la sospensione dell'Ets per quanto riguarda il termoelettrico, o una soluzione che ci porti al risultato di non far incidere, praticamente triplicandolo, il valore dell'Ets sul prezzo dell'energia". Lo ha detto il ministro dell'Energia, Gilberto Pichetto, a margine della riunione con gli omologhi europei.

"La natura dell'Ets è assimilabile a una tassa e sulla bolletta italiana pesa complessivamente per oltre 7 miliardi e non è riducibile per una ragione di meccanismo di calcolo", ha evidenziato. "Chiediamo una correzione di tutto ciò. Poi può essere la sospensione, può essere una valutazione anche di tipo diverso", ha aggiunto.