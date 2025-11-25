Per Rubio garanzie sicurezza dettaglio cruciale per la pace

LUANDA - Marco Rubio, nella sua call con i volenterosi, avrebbe sottolineato - a quanto si apprende - che le garanzie di sicurezza "sono una componente fondamentale" di qualsiasi accordo di pace e che sia l'Ucraina che la Russia "hanno bisogno di chiarezza" sulla natura di tali garanzie per determinare la fattibilità di qualsiasi accordo. La discussione anche toccato il fatto che serve arrivare ad un piano "sulla carta" se si vuole che il processo di pace prosegua.