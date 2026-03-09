Giornale di Brescia
Parigi, pronti ad aprire le nostre riserve strategiche di petrolio

BRUXELLES - "Siamo pronti ad adottare tutte le misure necessarie, anche ricorrendo alle riserve strategiche, al fine di stabilizzare i mercati". Lo ha detto il ministro delle Finanze francese Roland Lescure prima dell'Eurogruppo a Bruxelles. "Continueremo a esaminare attentamente il modo in cui possiamo stabilizzare l'insieme dei flussi e l'intero mercato". "Studieremo tutte le misure possibili, compresa eventualmente la liberazione delle riserve strategiche" di petrolio. Lescure ha sottolineato che il tema è stato affrontato anche al G7 Finanza, ma ha rinviato al comunicato che sarà diffuso per chiarire cosa si sia deciso al riguardo.

