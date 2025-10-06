Oltre la metà di e-car importate in Europa dalla Cina

BRUXELLES - Nel 2024 oltre la metà delle auto elettriche importate in Europa proveniva dalla Cina, che ha coperto il 55% del totale. Lo certifica Eurostat nei suoi ultimi dati sul commercio di veicoli elettrici e ibridi. La quota risulta stabile rispetto all'anno precedente. Seguono Corea del Sud (16%), Giappone e Stati Uniti (entrambi al 9%), principali partner extra-Ue per le importazioni. Le esportazioni europee di auto elettriche e ibride hanno rappresentato il 28% del totale nel 2024, con un leggero incremento rispetto al 2023. I principali mercati di destinazione sono stati il Regno Unito (31%), gli Stati Uniti (23%) e la Norvegia (11%). In termini di valore, l'Ue ha speso 42,4 miliardi di euro per le importazioni di auto elettriche e ibride da Paesi terzi nel 2024, in calo del 12% rispetto ai 48,3 miliardi dell'anno precedente. Le esportazioni hanno invece raggiunto 57,3 miliardi di euro, segnando una flessione dell'8% rispetto al 2023 (62,5 miliardi). Nel complesso, il 43% delle auto importate nell'Ue nel 2024 era elettrico o ibrido, un punto percentuale in meno rispetto all'anno precedente. Eurostat segnala inoltre che, su 12,1 milioni di auto prodotte nell'Ue nel 2024, quasi un terzo (3,9 milioni) erano ibride o elettriche, un dato leggermente superiore rispetto al 2023 (3,8 milioni). Nello stesso anno, il 13% delle auto prodotte era elettrico, il 6% ibrido plug-in e il 13% ibrido non plug-in. Il valore complessivo della produzione automobilistica europea è stato pari a 322 miliardi di euro nel 2024, in calo rispetto ai 337 miliardi del 2023.