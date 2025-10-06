Giornale di Brescia
Abbonati
Qui Europa

Oltre la metà di e-car importate in Europa dalla Cina

AA

BRUXELLES - Nel 2024 oltre la metà delle auto elettriche importate in Europa proveniva dalla Cina, che ha coperto il 55% del totale. Lo certifica Eurostat nei suoi ultimi dati sul commercio di veicoli elettrici e ibridi. La quota risulta stabile rispetto all'anno precedente. Seguono Corea del Sud (16%), Giappone e Stati Uniti (entrambi al 9%), principali partner extra-Ue per le importazioni. Le esportazioni europee di auto elettriche e ibride hanno rappresentato il 28% del totale nel 2024, con un leggero incremento rispetto al 2023. I principali mercati di destinazione sono stati il Regno Unito (31%), gli Stati Uniti (23%) e la Norvegia (11%). In termini di valore, l'Ue ha speso 42,4 miliardi di euro per le importazioni di auto elettriche e ibride da Paesi terzi nel 2024, in calo del 12% rispetto ai 48,3 miliardi dell'anno precedente. Le esportazioni hanno invece raggiunto 57,3 miliardi di euro, segnando una flessione dell'8% rispetto al 2023 (62,5 miliardi). Nel complesso, il 43% delle auto importate nell'Ue nel 2024 era elettrico o ibrido, un punto percentuale in meno rispetto all'anno precedente. Eurostat segnala inoltre che, su 12,1 milioni di auto prodotte nell'Ue nel 2024, quasi un terzo (3,9 milioni) erano ibride o elettriche, un dato leggermente superiore rispetto al 2023 (3,8 milioni). Nello stesso anno, il 13% delle auto prodotte era elettrico, il 6% ibrido plug-in e il 13% ibrido non plug-in. Il valore complessivo della produzione automobilistica europea è stato pari a 322 miliardi di euro nel 2024, in calo rispetto ai 337 miliardi del 2023. 

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario