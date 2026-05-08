Ok Ue a 5 miliardi di aiuti tedeschi per la decarbonizzazione

Luce verde dalla Commissione europea a un regime tedesco di aiuti da 5 miliardi di euro per aiutare le imprese dei settori industriali a decarbonizzare i propri processi produttivi. Lo annuncia l'Esecutivo europeo in una nota, precisando che i progetti saranno selezionati tramite una procedura di gara in base alla loro "efficienza in termini di costi" e dovranno garantire riduzioni delle emissioni, compreso almeno il 50% entro quattro anni e l'85% entro la fine del periodo contrattuale di 15 anni. L'aiuto, spiega ancora Bruxelles, assumerà la forma di contratti bidirezionali della durata di 15 anni.