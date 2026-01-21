Giornale di Brescia
Abbonati
Qui Europa

Ok dall'Ue a 18,2 milioni di aiuti dell'Italia a cooperativa lattiero-casearia

AA

Luce verde da Bruxelles a 18,2 milioni di euro di aiuti varati dal governo italiano per sostenere lo sviluppo della cooperativa di produttori lattiero-caseari dell'Alto Adige 'Centro Latte Bressanone Società Agricola Cooperativa'. Lo annuncia la Commissione Ue in una nota. 

Gli aiuti - in sovvenzioni dirette - sono finalizzati a un progetto di investimento per ampliare le linee di produzione esistenti della cooperativa per la "mozzarella e la ricotta, introdurre nuovi prodotti come la burrata e ottimizzare il ciclo produttivo, mantenendo elevati standard di qualità e sostenibilità ambientale", si legge nella nota. L'investimento "rafforzerà il settore lattiero-caseario in Alto Adige aumentando la domanda di latte proveniente dagli agricoltori locali" inoltre "migliorerà l'utilizzo del siero di latte come sottoprodotto, contribuendo così all'economia circolare e alla produzione sostenibile", conclude Bruxelles. 

#IMCAP

"Cofinanziato dall'Unione europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione europea. Né l'Unione europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario