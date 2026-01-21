Ok dall'Ue a 18,2 milioni di aiuti dell'Italia a cooperativa lattiero-casearia

Luce verde da Bruxelles a 18,2 milioni di euro di aiuti varati dal governo italiano per sostenere lo sviluppo della cooperativa di produttori lattiero-caseari dell'Alto Adige 'Centro Latte Bressanone Società Agricola Cooperativa'. Lo annuncia la Commissione Ue in una nota.

Gli aiuti - in sovvenzioni dirette - sono finalizzati a un progetto di investimento per ampliare le linee di produzione esistenti della cooperativa per la "mozzarella e la ricotta, introdurre nuovi prodotti come la burrata e ottimizzare il ciclo produttivo, mantenendo elevati standard di qualità e sostenibilità ambientale", si legge nella nota. L'investimento "rafforzerà il settore lattiero-caseario in Alto Adige aumentando la domanda di latte proveniente dagli agricoltori locali" inoltre "migliorerà l'utilizzo del siero di latte come sottoprodotto, contribuendo così all'economia circolare e alla produzione sostenibile", conclude Bruxelles.

