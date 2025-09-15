Giornale di Brescia
Abbonati
Qui Europa

Nato: "Sentinella Est subito in azione, già il 13 settembre"

AA

BRUXELLES - "In risposta a un'altra potenziale minaccia proveniente dai droni russi, la Nato ha fatto decollare il suo primo jet per difendere il proprio spazio aereo nell'ambito dell'operazione Eastern Sentry, meno di un giorno dopo il suo annuncio". Lo fa sapere la Nato. Il 13 settembre sono intervenuti il caccia francese Rafale, uno dei tre recentemente arrivati in Polonia, e un elicottero polacco. 

"La risposta è stata rapida e l'allerta è terminata in breve tempo", ha dichiarato il generale statunitense Alexus Grynkewich, comandante supremo alleato in Europa. "L'uso limitato delle risorse è stato corretto e calibrato in base alla potenziale minaccia percepita, il che dimostra l'utilità dell'operazione Eastern Sentry". 

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario