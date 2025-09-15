Nato: "Sentinella Est subito in azione, già il 13 settembre"

BRUXELLES - "In risposta a un'altra potenziale minaccia proveniente dai droni russi, la Nato ha fatto decollare il suo primo jet per difendere il proprio spazio aereo nell'ambito dell'operazione Eastern Sentry, meno di un giorno dopo il suo annuncio". Lo fa sapere la Nato. Il 13 settembre sono intervenuti il caccia francese Rafale, uno dei tre recentemente arrivati in Polonia, e un elicottero polacco.

"La risposta è stata rapida e l'allerta è terminata in breve tempo", ha dichiarato il generale statunitense Alexus Grynkewich, comandante supremo alleato in Europa. "L'uso limitato delle risorse è stato corretto e calibrato in base alla potenziale minaccia percepita, il che dimostra l'utilità dell'operazione Eastern Sentry".