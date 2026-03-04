Nato: "Condanniamo gli attacchi dell'Iran contro la Turchia"

BRUXELLES- "Condanniamo gli attacchi dell'Iran contro la Turchia. La Nato è saldamente al fianco di tutti gli Alleati, compresa la Turchia, mentre l'Iran continua i suoi attacchi indiscriminati in tutta la regione. La nostra posizione di deterrenza e difesa rimane forte in tutti i settori, compresa la difesa aerea e missilistica". Lo afferma la portavoce dell'Alleanza Atlantica.

