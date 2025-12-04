Minzatu: "In Italia tendenze positive su lavoro e occupazione"

BRUXELLES - "Ieri ho rilasciato un'intervista a Repubblica e, purtroppo, il titolo non riflette ciò che ho detto. Chiunque legga il testo sarà d'accordo con me. Quello che ho affermato è che abbiamo registrato evoluzioni positive nei dati sull'occupazione degli ultimi due anni. Ho citato che in Italia l'aumento è del 67,1%. Ho anche menzionato che il tasso di disoccupazione è in diminuzione". Lo ha detto la vicepresidente della Commissione Ue Roxana Minzatu, rispondendo in conferenza stampa a chi le ha chiesto se veda una particolare debolezza del mercato del lavoro in Italia, in riferimento all'intervista pubblicata oggi dal quotidiano con il titolo 'Italia debole, c'è molto da fare per aumentare i salari'.

"Ciò che rappresenta effettivamente un problema in diversi Stati membri è la dinamica dei salari reali, come stanno crescendo e migliorando, ed è una questione che affrontiamo con vari Stati membri - ha sottolineato Minzatu - Nel 2024 abbiamo visto che in Italia i salari reali stanno mostrando una ripresa dopo anni di declino. I salari nominali, inoltre, dovrebbero aumentare di circa il 2,7% nel 2024". "Quindi, i dati sono davvero incoraggianti - ha sottolineato Minzatu - Ma ho anche detto nell'articolo che lavoriamo a stretto contatto con gli Stati membri. Io collaboro molto da vicino con le autorità italiane, così da poter offrire supporto, utilizzare i fondi europei e tutti gli strumenti a nostra disposizione, legislativi e non legislativi, ma anche il dialogo, per riuscire a ottenere un miglior recupero dei salari reali in tutta la nostra Unione. Dobbiamo sempre continuare a migliorare il nostro lavoro - ha concluso - Ma sono molto soddisfatta della mia collaborazione con il governo italiano, e questa è la precisazione che desidero fare su questo tema”.