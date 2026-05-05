Ministra svedese sugli Usa: "Stanca di una leadership imprevedibile"

BRUXELLES - "Penso che questo possa essere un conflitto lungo, qualunque cosa facciano gli Stati Uniti, e questo comporta dei costi, come dico spesso, comporta costi per la Svezia, per i cittadini svedesi, ma anche per tutti i Paesi nel mondo, soprattutto quelli più poveri. E l'ho detto chiaramente al Segretario al Tesoro Usa Scott Bessent quando l'ho incontrato a Washington, perché sono piuttosto stanca di una leadership imprevedibile che rende tutto più difficile per tutti noi e comporta dei costi". Lo ha detto la ministra dell'Economia svedese Elisabeth Svantesson, all'ingresso alla riunione del Consiglio Ue Ecofin a Bruxelles.

