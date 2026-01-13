Giornale di Brescia
Abbonati
Qui Europa

Metsola vede Rutte: "La cooperazione nella Nato è la chiave per la stabilità dell'Ue"

AA

BRUXELLES - La presidente dell'Europarlamento Roberta Metsola ha ricevuto il segretario generale della Nato Mark Rutte. "La cooperazione con e all'interno dell'Alleanza atlantica è essenziale per salvaguardare la stabilità e la pace dell'Europa e oltre", ha scritto Metsola su X, riferendo che "la sicurezza europea è in cima all'agenda". 
   

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario