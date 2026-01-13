Metsola vede Rutte: "La cooperazione nella Nato è la chiave per la stabilità dell'Ue"
AA
BRUXELLES - La presidente dell'Europarlamento Roberta Metsola ha ricevuto il segretario generale della Nato Mark Rutte. "La cooperazione con e all'interno dell'Alleanza atlantica è essenziale per salvaguardare la stabilità e la pace dell'Europa e oltre", ha scritto Metsola su X, riferendo che "la sicurezza europea è in cima all'agenda".
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato