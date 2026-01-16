Giornale di Brescia
Qui Europa

Metsola: "Sulla Groenlandia la decisione spetta a Nuuk e Copenaghen"

AA

BRUXELLES - "Nulla verrà deciso sulla Groenlandia senza la Danimarca e la Groenlandia stessa". Lo ha detto la presidente dell'Europarlamento Roberta Metsola in conferenza stampa a Vienna con il cancelliere austriaco Christian Stocker, evidenziando che il dossier sarà discusso "anche la prossima settimana in sessione plenaria a Strasburgo".
 

"Invito alla calma e a ribadire i principi di sovranità e integrità territoriale. Vorrei citare quello che ha detto il primo ministro della Groenlandia un giorno prima dell'inizio delle discussioni a Washington: se la Groenlandia dovesse scegliere tra gli Usa e la Danimarca sceglierebbe la Danimarca e l'Unione europea". 

