Qui Europa

Metsola: "Grata all'Italia per la sua posizione chiara sui pasdaran"

BRUXELLES - "Sui pasdaran l'Europa non si nasconde: c'è un regime oppressivo e migliaia di iraniani sono stati uccisi e arrestati. Quello che sembrava impossibile fino a settimane fa oggi vede un potenziale per essere realizzato e sono grata all'Italia per aver detto la cosa più chiara di tutte, ovvero che l'Iran sarà libero e che i Guardiani della rivoluzione islamica vadano inseriti nella lista delle organizzazioni terroristiche. È una cosa che il Parlamento europeo chiede dal 2023 e oggi diventa possibile". Lo ha detto la presidente dell'Eurocamera Roberta Metsola, nel corso di un'intervista al programma di Bruno Vespa 'Cinque minuti'.

   

