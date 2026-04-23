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Meloni: "Ragionare sullo scorporo delle spese, come per il Safe"

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AGIA NAPA - Sulla crisi energetica "dobbiamo trovare delle risposte, e siamo venuti a cercarle qui": lo ha detto Giorgia Meloni prima della cena dei leader Ue. "Quando ci si muove troppo tardi il prezzo da pagare è più alto, quindi bisogna ragionare con maggiore apertura, efficacia ed efficienza. Questo riguarda anche il tema del Patto di stabilità, della sospensione. La proposta sugli aiuti di Stato" della Commissione "è ragionevole. Ma noi sappiamo che quando si parla di aiuti lo spazio fiscale non è lo stesso per tutti. Quindi bisogna ragionare su un modello per cui anche queste spese non siano conteggiate, come per il Safe sulla difesa".
   

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