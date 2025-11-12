Giornale di Brescia
Abbonati
Qui Europa

Meloni: "L'Italia continuerà a essere un ponte tra Ue e Africa"

AA

BRUXELLES - "L'Italia continuerà a essere un ponte tra Europa e Africa, mettendo a disposizione la competenza delle proprie imprese, la forza delle sue Istituzioni e la sua grande tradizione di dialogo. Perché il futuro dell'Europa passa da un'Africa più stabile, più sicura e più prospera. E il futuro dell'Africa passa da un'Europa capace di ascoltare, investire e costruire insieme, con umiltà e rispetto dell'altro". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni intervenendo con un videomessaggio all'evento organizzato dal gruppo Ecr al Pe sul Piano Mattei. 

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario