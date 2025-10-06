Mattarella in visita di Stato in Belgio dal 20 al 22 ottobre

BRUXELLES - "Su invito delle Loro Maestà il Re e la Regina, Sua Eccellenza Sergio Mattarella, presidente della Repubblica italiana, si recherà in visita di Stato in Belgio". E' quanto rende noto la Casa Reale belga, sottolineando che "la visita dimostrerà le eccellenti relazioni tra Italia e Belgio e segnerà un passo importante nel rafforzamento dei legami diplomatici ed economici tra i nostri due Paesi".

Il programma comprenderà diverse componenti: una parte cerimoniale e diplomatica, una dedicata allo spazio e all'innovazione, nonché visite a Bruxelles, Charleroi e Bruges, che offriranno un ricco bagaglio di scoperte storiche e culturali. Lunedì 20 ottobre, il Re Filippo e la Regina Mathilde d'Udekem d'Acoz riceveranno il presidente della Repubblica al Palazzo di Bruxelles. Dopo la cerimonia di benvenuto in Place des Palais, lo accoglieranno per un pranzo a Palazzo Reale. La giornata si concluderà con il tradizionale Banchetto di Stato al Castello di Laeken.

Martedì 21 ottobre, appena due giorni dopo la chiusura della XXV Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, i Reali e Mattarella scopriranno diversi manoscritti di Dante presso la Biblioteca Reale del Belgio. Si recheranno poi al Bois du Cazier di Marcinelle per commemorare il disastro minerario che costò la vita a 262 minatori, tra cui molti lavoratori immigrati italiani, quasi 70 anni fa. Infine, parteciperanno a un pranzo di lavoro sul tema dello spazio a Ecaussinnes. La giornata si concluderà con musica al Théâtre Royal de la Monnaie di Bruxelles, su invito del Presidente della Repubblica italiana.

