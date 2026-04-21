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Madrid: "Lanciare messaggio forte a Israele, l'Ue sia credibile"

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BRUXELLES - "Oggi ci giochiamo la credibilità. La Spagna, insieme a Slovenia e Irlanda, ha sollecitato la discussione sulla sospensione dell'accordo con Israele. Dobbiamo parlare ad un sola voce. Dobbiamo dire chiaramente a Israele che deve cambiare, non può relazionarsi con i suoi vicini solo con la guerra. È il momento di lanciare un messaggio forte". Lo ha detto il ministro degli Esteri spagnolo José Manuel Albares in Lussemburgo. "Se altri mettono sul tavolo altre misure, perché no. Quello che non possiamo accettare è di non fare nulla", ha aggiunto a proposito di altre opzioni possibili oltre alla sospensione dell'accordo. 
   

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