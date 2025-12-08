Giornale di Brescia
L'Ue adotta il programma per rafforzare la difesa (Edip)

BRUXELLES - Oggi il Consiglio Ue ha adottato formalmente il Programma europeo per l'industria della difesa (Edip), lo strumento volto a rafforzare la prontezza della difesa dell'Ue potenziando la competitività e la capacità di risposta della base industriale e tecnologica di difesa europea. L'adozione segna la fase finale della procedura legislativa e consentirà l'attuazione tempestiva del programma. L'Edip è la pietra angolare del rinnovato impegno dell'Ue a rafforzare la propria prontezza di difesa.

Edip rafforzerà la capacità degli Stati membri di affrontare le minacce attuali e future, migliorerà la competitività del settore industriale e garantirà la disponibilità e la fornitura tempestiva di prodotti per la difesa in tutta l'Unione. Il programma prevede 1,5 miliardi di euro in sovvenzioni per il periodo 2025-2027. Di questo importo, 300 milioni di euro sono destinati a uno strumento di sostegno all'Ucraina, uno strumento fondamentale e unico nel suo genere volto a modernizzare e sostenere l'industria della difesa ucraina e a favorirne l'integrazione nel più ampio ecosistema industriale europeo della difesa. Edip consente inoltre potenziali ulteriori rafforzamenti del bilancio in futuro, ad esempio attraverso contributi finanziari volontari degli Stati membri o di terzi. Nell'ambito del programma, l'Ue finanzierà: - azioni comuni di appalto realizzate da almeno tre paesi (di cui almeno due devono essere Stati membri), comprese quelle relative alla creazione e al mantenimento di pool di prontezza industriale nel settore della difesa. - azioni di rafforzamento industriale, consistenti in attività volte ad aumentare la capacità produttiva di prodotti critici per la difesa. - il lancio dei progetti europei di difesa di interesse comune, progetti industriali collaborativi volti a contribuire allo sviluppo delle capacità militari degli Stati membri fondamentali per gli interessi di sicurezza e difesa dell'Unione. - azioni di sostegno, comprese attività volte ad aumentare l'interoperabilità e l'intercambiabilità e attività volte a facilitare l'accesso al mercato della difesa per le Pmi, le imprese a media capitalizzazione e le start-up.

