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L'Ue accelera sul mercato unico: "Sanzioni su chi non attua le riforme"

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BRUXELLES - L'Ue accelera sul completamento del mercato unico entro il 2027 ed è pronta ad adottare la linea dura verso i Paesi che non attuano le riforme. È quanto emerge dalla roadmap congiunta 'One Europe, One Market' di Commissione Ue, Consiglio ed Europarlamento, attesa al vertice informale a Cipro, e che sarà presentata oggi ai Rappresentanti Permanenti.

Il traguardo è indicato come "priorità politica assoluta", con un monitoraggio serrato e il ricorso a "tutti gli strumenti disponibili, comprese le procedure di infrazione" contro i ritardi. Il piano mira a rimuovere le principali barriere - le "terrible ten" - con risultati "concreti" entro marzo 2027. In caso di stallo, le istituzioni aprono a cooperazioni rafforzate di volenterosi. La roadmap è definita un "impegno vincolante", con "obiettivi misurabili".

"Serve un senso di urgenza senza precedenti", si legge nel documento, visionato dall'ANSA.
   

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