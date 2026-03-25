L'Italia sposta 7 miliardi dei fondi Ue su competitività, casa, energia

BRUXELLES - L'Italia ha deciso di riprogrammare oltre 7 miliardi di euro dai fondi di coesione Ue 2021-2027 verso cinque nuove priorità strategiche. Della dotazione complessiva di oltre 42 miliardi, sono stati riprogrammati 7.078 miliardi: la quota più consistente, pari a 4.665 miliardi, va alla competitività, seguita da 1.119 miliardi destinati alle politiche abitative. Risorse anche per la gestione dell'acqua (629 milioni), la transizione energetica (396 milioni) e la difesa (248 milioni). Emerge dalla revisione intermedia della politica di Coesione presentata dal vicepresidente della Commissione Ue, Raffaele Fitto. Nel complesso, l'Italia ha rivisto 35 dei 48 programmi attivi, di cui 28 regionali e 7 nazionali.