L'inflazione nell'Eurozona a gennaio cala all'1,7%
BRUXELLES - L'inflazione nell'Eurozona a gennaio è scesa all'1,7% dal 2% di dicembre. E' quanto afferma Eurostat nella prima stima 'flash' sul mese. L'Italia passa all'1% dall'1,2% di dicembre, tra i valori minimi dopo lo 0,4% segnato dalla Francia. Con oggi l'ufficio statistico Ue aggiorna il metodo di calcolo dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo (Hicp).
