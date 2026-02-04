Giornale di Brescia
L'inflazione nell'Eurozona a gennaio cala all'1,7%

BRUXELLES - L'inflazione nell'Eurozona a gennaio è scesa all'1,7% dal 2% di dicembre. E' quanto afferma Eurostat nella prima stima 'flash' sul mese. L'Italia passa all'1% dall'1,2% di dicembre, tra i valori minimi dopo lo 0,4% segnato dalla Francia. Con oggi l'ufficio statistico Ue aggiorna il metodo di calcolo dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo (Hicp).

