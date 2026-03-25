Lille ospiterà la nuova agenzia delle dogane Ue, Roma battuta

BRUXELLES - Lille è stata scelta dal Consiglio Ue e dal Parlamento europeo per ospitare la nuova sede dell'agenzia europea delle dogane Euca e vince dunque la sfida finale con Roma. E' quanto si apprende a Bruxelles alla fine del terzo round di votazioni. In tutto erano nove le città candidate.

L'Euca, ricorda una nota del Consiglio Ue, avrà il compito di coordinare e sostenere le attività delle autorità doganali nazionali in modo coerente in tutta l'Unione. Si prevede che avrà un personale di circa 250 unità. L'istituzione della nuova autorità fa parte del lavoro di riforma complessiva del quadro doganale dell'Ue, affinché possa far fronte alle forti pressioni derivanti dall'aumento dei flussi commerciali, dalla frammentazione dei sistemi nazionali, dalla rapida crescita dell'e-commerce e dai mutamenti delle dinamiche geopolitiche. I co-legislatori hanno concordato la sede dell'Euca in una riunione interistituzionale informale a livello politico. La sede sarà ora inclusa nel regolamento complessivo di riforma doganale, sui cui negoziati politici tra Consiglio e Parlamento sono nelle fasi finali. Nell'ambito di tali negoziati dovrà essere concordata anche la data di avvio delle attività dell'autorità.