L'Eurocamera approva l'aggiunta di un dibattito sull'Iran ma non voterà risoluzione

BRUXELLES - L'Eurocamera ha approvato la modifica dell'ordine del giorno proposta dalla maggioranza che vede l'aggiunta di un dibattito martedì sul conflitto tra Iran e Israele ma ha bocciato la richiesta della Sinistra di votare su una risoluzione a riguardo. Gli eurodeputati hanno infatti dato il via libera a con 300 voti a favore 66 contrari e 77 astenuti all'aggiunta di un dibattito titolato "dibattito sul rischio di ulteriore instabilità in Medio Oriente a seguito dell'escalation militare tra Israele e Iran e dichiarazione dell'alta rappresentante/vicepresidente sulla revisione dell'Accordo di associazione Ue-Israele e sulla crisi umanitaria in corso a Gaza". La richiesta di voto avanzata invece dall'eurodeputato belga della sinistra belga, Marc Botenga, è stata respinta con 338 voti contrari, 65 a favore e 24 astenuti.