L'agricoltura Ue tra crisi e nuovo bilancio, il forum ANSA

I negoziati sulla prossima Politica agricola comune (2028-2034) e l'aumento dei prezzi dei fertilizzanti, aggravato dalle tensioni geopolitiche, saranno al centro del forum di ANSA Europa in programma martedì 21 aprile. L'appuntamento, dal titolo 'L'agricoltura Ue tra riforma e crisi: il futuro della Pac e le sfide globali', è organizzato nell'ambito del progetto CapGen, cofinanziato dall'Unione europea.

Il confronto si inserisce in una fase di forte incertezza legata alle interruzioni alla navigazione sullo Stretto di Hormuz mentre a Bruxelles il Parlamento europeo porta avanti l'iter sul prossimo quadro finanziario pluriennale, in cui si inquadra anche la Pac. A confrontarsi su sfide e opportunità saranno Elena Panichi, capo dell'unità "Le Americhe" della DG AGRI, insieme agli eurodeputati della commissione Agricoltura del Parlamento europeo, Carlo Fidanza (Fratelli d'Italia) e Camilla Laureti (Pd).

L'incontro sarà trasmesso in diretta streaming a partire dalle 11 su ANSA Europa, oltre che sulle pagine Facebook e LinkedIn dell'agenzia.

#IMCAP

"Cofinanziato dall'Unione europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione europea. Né l'Unione europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili".