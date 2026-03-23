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L'accordo Ue-Mercosur entrerà in vigore l'1 maggio in via provvisoria

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BRUXELLES - L'accordo commerciale Ue-Mercosur entrerà in applicazione provvisoria dal primo maggio. Lo annuncia la Commissione europea, riferendo di aver notificato ai Paesi sudamericani lo strumento necessario per avviare l'intesa firmata a gennaio e negoziata per oltre 25 anni.

Con una nota verbale inviata al Paraguay - custode legale dei trattati del Mercosur - Bruxelles ha completato l'ultimo passaggio procedurale previsto. L'accordo si applicherà quindi, in via provvisoria, tra l'Ue e tutti i Paesi del Mercosur che avranno completato la ratifica e notificato formalmente l'adesione entro la fine di marzo. Argentina, Brasile e Uruguay lo hanno già fatto. Il Paraguay, che ha recentemente ratificato l'intesa, dovrebbe inviare a breve la sua notifica.

"L'applicazione provvisoria garantisce l'eliminazione dei dazi su determinati prodotti fin dal primo giorno, creando regole prevedibili per gli scambi commerciali e gli investimenti - sottolinea la Commissione Ue in una nota -. Le imprese, i consumatori e gli agricoltori dell'Ue potranno quindi iniziare a beneficiare immediatamente dell'accordo, mentre i settori sensibili dell'economia dell'Ue saranno pienamente protetti da solide garanzie".

"L'applicazione provvisoria garantirà inoltre una più solida collaborazione tra l'Ue e il Mercosur su questioni globali urgenti come i diritti dei lavoratori e il cambiamento climatico", aggiunge Bruxelles, indicando che l'entrata in vigore "creerà catene di approvvigionamento più resilienti e affidabili, cruciali in particolare per il flusso prevedibile di materie prime critiche". "Gli esportatori - si legge ancora nella nota - potranno approfondire le modalità per trarre vantaggio da questo accordo attraverso la piattaforma Access2Markets".
   

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