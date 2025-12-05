La Commissione multa X per 120 milioni, è la prima per violazioni del Dsa

BRUXELLES- La Commissione Ue ha inflitto una multa da 120 milioni a X di Elon Musk per aver violato gli obblighi di trasparenza previsti nella legge europea sui servizi digitali (Dsa). Quella odierna è la prima decisione di non conformità adottata ai sensi del Dsa, volto a mettere fine al far West online. Le violazioni includono il design ingannevole della spunta blu, la mancanza di trasparenza dell'archivio pubblicitario e la mancata fornitura di accesso ai dati pubblici per i ricercatori. Ancora in corso l'indagine per sospette violazioni del Dsa legate alla diffusione di contenuti illegali.

Secondo la Commissione europea, l'uso del "segno di spunta blu" per gli "account verificati" inganna gli utenti, violando l'obbligo imposto dal Dsa alle piattaforme online di vietare pratiche di progettazione ingannevoli sui propri servizi. Su X, chiunque può pagare per ottenere lo stato di "verificato" senza che l'azienda verifichi in modo significativo chi si cela dietro l'account, esponendo gli utenti a truffe e ad altre forme di manipolazione.

Il secondo punto contestato riguarda il repository pubblicitario di X che, per l'esecutivo comunitario, non soddisfa i requisiti di trasparenza e accessibilità del Dsa.

Archivi pubblicitari accessibili e consultabili sono fondamentali per ricercatori e società civile per individuare truffe, campagne di minacce ibride, operazioni di informazione coordinate e pubblicità false.

Quanto all'accesso ai ricercatori ai dati pubblici della piattaforma, la Commissione ha concluso che X non adempie ai propri obblighi. I termini di servizio di X vietano ai ricercatori idonei di accedere in modo indipendente ai propri dati pubblici, anche tramite scraping. Inoltre, le procedure di X per l'accesso dei ricercatori ai dati pubblici impongono barriere inutili, compromettendo di fatto la ricerca su diversi rischi sistemici nell'Ue.

Il procedimento formale è stato avviato il 18 dicembre 2023 e l'indagine riguardante la diffusione di contenuti illegali e il contrasto alla manipolazione delle informazioni è ancora in corso. X ha ora 60 giorni lavorativi per informare la Commissione delle misure specifiche che intende adottare per porre fine alla violazione relativa all'uso ingannevole dei segni di spunta blu, e 90 giorni lavorativi per presentare alla Commissione un piano d'azione che definisca le misure necessarie per affrontare le violazioni relative all'archivio pubblicitario e all'accesso ai dati pubblici per i ricercatori.

Il Board of Digital Services avrà un mese di tempo dal ricevimento del piano d'azione di X per esprimere il proprio parere. La Commissione avrà un altro mese di tempo per esprimere la sua decisione definitiva e stabilire un termine di attuazione ragionevole. Il mancato rispetto della decisione di inadempimento può comportare il pagamento di penalità di mora.



