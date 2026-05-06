Kallas vede Rutte: "Rafforzare il contributo dell'Europa alla Nato"

BRUXELLES - "È stato un piacere incontrare oggi il segretario generale della Nato Mark Rutte per discutere del nostro sostegno all'Ucraina, degli ultimi attacchi non provocati dell'Iran e della prontezza della difesa europea. La Nato è il pilastro della difesa europea. Concordiamo sulla necessità di collaborare per rafforzare il contributo dell'Europa alla Nato". Lo scrive in un tweet l'alta rappresentante Ue Kaja Kallas. "Una Nato più europea - aggiunge - è attesa da tempo. I ministri della Difesa dell'Ue ne discuteranno a Bruxelles la prossima settimana, anche in merito alle modalità per potenziare il contributo europeo"