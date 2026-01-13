Giornale di Brescia
Kallas: "Lavoriamo al 20/o pacchetto di sanzioni anti-Mosca per febbraio"

BRUXELLES - "C'è ora un'intensa spinta diplomatica per la pace. Il presidente Trump non è l'unico a detestare la guerra. Anche gli ucraini la detestano, come tutti noi, ma come vediamo volta dopo volta, questa spinta resta totalmente unilaterale. Ogni settimana le bombe russe fanno sprofondare le città ucraine nell'oscurità; distruzione e morte sono la risposta della Russia alla diplomazia". Lo ha detto l'Alto Rappresentante Ue Kaja Kallas in conferenza stampa da Berlino, secondo cui "la dura realtà è che questa guerra potrebbe andare avanti a lungo". "Concederemo all'Ucraina prestiti per 90 miliardi di euro per finanziare le funzioni statali e la difesa nei prossimi due anni. Stiamo lavorando al ventesimo pacchetto di sanzioni" contro la Russia e "l'obiettivo è finalizzarlo il prossimo mese", ha sottolineato quindi Kallas. 

