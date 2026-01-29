Giornale di Brescia
Qui Europa

Kallas: "Inseriremo la Russia nella lista nera del riciclaggio"

BRUXELLES - "Assistiamo anche ai colloqui ad Abu Dhabi, ma da parte russa sono presenti solo militari che non hanno il mandato di concordare nulla, il che significa che non sono affatto seriamente intenzionati a raggiungere la pace. È esattamente il contrario". Lo ha detto l'Alto Rappresentante Ue Kaja Kallas arrivando al Consiglio Affari Esteri e sottolineando che l'Ue inserirà la Russia "nella lista nera del riciclaggio di denaro, perché sta utilizzando questi mezzi per finanziare la guerra."

