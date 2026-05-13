Jorgensen: "Non possiamo escludere carenze di jet fuel nel lungo termine"

BRUXELLES - "Non ci aspettiamo problemi gravi di sicurezza dell'approvvigionamento" di jet fuel "nel breve termine ma non possiamo escludere che ci saranno nel lungo termine". Lo ha detto il commissario Ue all'energia, Dan Jorgensen, in conferenza stampa al termine del Consiglio energia informale a Cipro. "Dipende dalla situazione in Medio Oriente ma anche da come il mercato sta reagendo", ha sottolineato. "Continuiamo a monitorare la situazione e, se dovessimo trovarci di fronte a un problema di sicurezza dell'approvvigionamento, saremo pronti a discutere con gli Stati membri su come come affrontare la situazione".