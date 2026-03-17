Italia e altri 8 Paesi Ue: "Diffusa preoccupazione sull'Ets"

BRUXELLES - A margine del Consiglio Ue Ambiente, si è tenuta una riunione di coordinamento tra Italia, Grecia, Croazia, Romania, Repubblica ceca, Slovacchia, Ungheria, Austria e Polonia per trovare una linea comune sul quadro climatico post-2030 previsto all'ordine del giorno della riunione. All'incontro, a quanto si apprende da fonti italiane, sarebbe emersa una "diffusa preoccupazione soprattutto per l'incidenza dell'Ets, sia quello sulla produzione termoelettrica che quello sull'industria sulle economie" europee. I partecipanti, spiegano le stesse fonti, si sarebbero ripromessi di proporre "iniziative comuni" per affrontare il problema.

