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Italia e altri 8 Paesi Ue: "Diffusa preoccupazione sull'Ets"

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BRUXELLES - A margine del Consiglio Ue Ambiente, si è tenuta una riunione di coordinamento tra Italia, Grecia, Croazia, Romania, Repubblica ceca, Slovacchia, Ungheria, Austria e Polonia per trovare una linea comune sul quadro climatico post-2030 previsto all'ordine del giorno della riunione. All'incontro, a quanto si apprende da fonti italiane, sarebbe emersa una "diffusa preoccupazione soprattutto per l'incidenza dell'Ets, sia quello sulla produzione termoelettrica che quello sull'industria sulle economie" europee. I partecipanti, spiegano le stesse fonti, si sarebbero ripromessi di proporre "iniziative comuni" per affrontare il problema.
   

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