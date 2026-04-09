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Hansen: "Ok cessate fuoco ma non ci sarà sollievo immediato sui prezzi agricoli"

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BRUXELLES - "E' positivo il cessate il fuoco" in Medio Oriente "ma questo non significa un sollievo immediato. Non vediamo navi che attraversano lo stretto (di Hormuz, ndr). Dobbiamo osservare molto da vicino la situazione, non abbiamo un quadro preciso di ciò che è successo alle infrastrutture ma soprattutto abbiamo costi di trasporto più elevati pur non importando direttamente fertilizzanti da quella parte del mondo". Lo ha detto all'ANSA il commissario Ue all'agricoltura, Christophe Hansen, interpellato sulla crisi in Medio Oriente e sull'impatto sul comparto agricolo.


"Non ci sarà una carenza immediata di fertilizzanti, ma i prezzi sono comunque molto alti e questo sta creando enormi problemi", ha sintetizzato il commissario, ricordando che il "20% della produzione globale di urea avviene in quella regione e questo ha ovviamente contribuito al rincaro dei prezzi dei fertilizzanti". 
   

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