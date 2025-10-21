Hansen in missione in Brasile con 77 realtà agroalimentari Ue

Prende il via questa settimana la missione agroalimentare dell'Unione europea in Brasile, a pochi mesi dalla conclusione degli accordi commerciali con il blocco del Mercosur (comprendente anche Argentina, Uruguay e Paraguay). Il commissario all'Agricoltura Christophe Hansen sarà a San Paolo con una delegazione di oltre 77 aziende agroalimentari dell'Ue provenienti da 19 Stati membri per promuovere i prodotti europei e cogliere nuove opportunità di esportazione. Dall'Italia partecipano 12 realtà imprenditoriali.

Da prodotti a base di carne, al vino e alle bevande spiritose, alla frutta e alla verdura, ai prodotti agricoli trasformati: la delegazione è rappresentativa del settore agroalimentare a dodici stelle e si pone l'obiettivo di aiutare gli esportatori agroalimentari dell'Ue a costruire legami commerciali con il mercato brasiliano. Domani e mercoledì si terranno un seminario sull'accesso al mercato, visite a punti vendita al dettaglio e scambi con il commissario, al fine di facilitare l'espansione della presenza delle imprese dell'Ue in Brasile. Bruxelles fa sapere in una nota che giovedì Hansen incontrerà il segretario brasiliano al commercio Luis Rua.

