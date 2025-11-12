Giornale di Brescia
Frontex: "Calano gli arrivi dei migranti del 22%, Mediterraneo stabile"

BRUXELLES - Secondo i dati preliminari di Frontex, gli ingressi irregolari in Ue sono diminuiti del 22% nei primi dieci mesi del 2025, attestandosi a 152.000. Il Mediterraneo centrale è rimasto la rotta più trafficata, registrando quest'anno due ingressi irregolari su cinque in Ue. 

Lungo questa rotta tra gennaio e ottobre 2025 sono stati rilevati quasi 59.000 arrivi, sostanzialmente in linea con lo stesso periodo dell'anno scorso. La Libia rimane il principale punto di partenza, rappresentando il 90% di tutti gli arrivi su questa rotta. Si sono registrati forti cali sulle rotte dell'Africa occidentale (-59%), dei Balcani occidentali (-46%) e del confine terrestre orientale (-38%). Gli ingressi irregolari sulla rotta del Mediterraneo occidentale sono aumentati del 27%. Le nazionalità più frequentemente segnalate sono bengalese, egiziana e afghana. 


   

