Fonti Ue: "Vicini all'intesa sulle sanzioni per i coloni israeliani violenti"

Le opzioni per le misure commerciali contro gli insediamenti vanno dal "divieto totale di commercio alle quote o ai dazi, con requisiti decisionali diversi" (alcuni richiedono l'unanimità, altri il voto a maggioranza qualificata). Per lunedì però è atteso un accordo politico o una intesa su come procedere, piuttosto che "una decisione definitiva". Gli scambi commerciali con gli insediamenti sono limitati e non rientrano nell'accordo di associazione Israele-Ue .

L'Ue, a quanto si apprende, perseguirà probabilmente una combinazione di sanzioni rivolte ai coloni violenti e agli esponenti di Hamas. Potrebbero includere anche le misure contri i ministri israeliani estremisti ma non c'è ancora chiarezza se questo aspetto verrà scorporato dal pacchetto generale. La formazione del governo ungherese - Budapest sinora aveva sempre bloccato tutto - non si è però ancora formalmente conclusa e questo ha un impatto sui tempi.

