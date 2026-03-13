Fonti Ue: "Per aprire Hormuz è preferibile una forte iniziativa dell'Onu"

BRUXELLES - L'Ue "ha sempre mantenuto aperti i canali diplomatici con l'Iran", anche nei periodi più difficili, riconoscendone l'importanza fondamentale per il dialogo. Al momento l'Ue ritiene che la via da seguire "più auspicabile" sia "una forte iniziativa guidata dall'Onu volta a garantire un passaggio organizzato e legittimo attraverso lo Stretto di Hormuz", applicabile a tutte le spedizioni. Lo afferma un'alta fonte europea dopo l'articolo di Ft secondo cui Francia e Italia avrebbero aperto contatti sul tema con Teheran. I negoziati bilaterali con i Pasdaran sono considerati "insufficienti e meno appetibili", vista l'ampiezza della guerra.

