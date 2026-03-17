Fonti Ue: "La maggioranza dei 27 ritiene l'Ets indispensabile"

BRUXELLES - "Ci aspettiamo che il sistema Ets sia uno dei principali punti di discussione nel capitolo energia. Ci sono leader che ci aspettiamo sostengano di affrontare questo sistema ma allo stesso tempo abbiamo la maggioranza dei leader che ritiene Ets indispensabile non solo per la transizione ma perché è stato importante per le strategie di investimenti" europee. Lo ha detto un alto funzionario Ue in vista del summit dei 27, spiegando come "diversi leader" sono per mantenere il meccanismo.

