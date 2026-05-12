BRUXELLES - "Non c'è nessun piano di rimpiazzare la missione Unifil dell'Onu, non c'è né la volontà tra gli Stati membri né la capacità". Lo afferma all'ANSA una fonte europea. L'idea semmai è quella di addestrare le forze armate libanesi e rafforzare le forze di sicurezza interna, in modo che si assumano compiti ora svolti dall'esercito così che possa concentrarsi nella difesa dello Stato.
Fonti Ue: "Al momento nessun piano per rimpiazzare Unifil"
BRUXELLES - "Non c'è nessun piano di rimpiazzare la missione Unifil dell'Onu, non c'è né la volontà tra gli Stati membri né la capacità". Lo afferma all'ANSA una fonte europea. L'idea semmai è quella di addestrare le forze armate libanesi e rafforzare le forze di sicurezza interna, in modo che si assumano compiti ora svolti dall'esercito così che possa concentrarsi nella difesa dello Stato.
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