Fonti, Meloni ai Volenterosi: "Serve un inviato Ue per l'Ucraina"

KIEV - Per l'Europa è necessario essere presente e parlare con una voce sola, ed essere rappresentata da una persona che possa prendere parti ai negoziati con la Russia e agli altri colloqui che emergeranno per il post-guerra in Ucraina. E' stato questo, a quanto apprende l'ANSA da fonti qualificate presenti alla riunione, uno dei passaggi principali dell'intervento della presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla riunione della Coalizione dei Volenterosi che si è tenuta in videocall nel pomeriggio. Il passaggio, viene sottolineato, non ha registrato interventi contrari nel corso della riunione.
   

