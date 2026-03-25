Fitto: "Export agroalimentare Ue resta solido, settore chiave per crescita"

BRUXELLES - "L'export agroalimentare europeo continua a dimostrarsi solido e resiliente. Nonostante un contesto globale complesso, il settore conferma il proprio ruolo centrale, contribuendo in modo significativo alla crescita economica dell'Unione e alla sua proiezione internazionale e questo risultato è il frutto del lavoro delle nostre imprese". Lo ha detto il vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto in un videomessaggio trasmesso alla conferenza 'Il settore agroalimentare europeo in un contesto geopolitico in evoluzione: competitività e opportunità' in corso presso il Parlamento Europeo a Bruxelles, ospitato dall'eurodeputato dem Stefano Bonaccini. Un evento promosso dalla fiera Tuttofood che, nelle parole di Fitto, rappresenta una "vetrina dell'eccellenza europea e italiana, ma soprattutto uno strumento concreto di apertura verso il mondo".

Le aziende europee, in particolare quelle italiane, "sono altamente competitive e riconosciute a livello globale per qualità, sicurezza alimentare, capacità di innovazione e forte identità territoriale", ha rivendicato il vicepresidente, secondo cui è tuttavia impossibile "ignorare il contesto complesso in cui viviamo". Per questo "è fondamentale che l'Europa continui a sostenere il comparto con una visione chiara e strumenti adeguati".

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