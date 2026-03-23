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Fiducia consumatori in Eurozona e Ue crolla ai minimi da 2 anni

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BRUXELLES- Crolla la fiducia dei consumatori nell'Unione europea e nell'area euro a marzo, scendendo ai minimi degli ultimi due anni e mezzo. E' quanto emerge dalla stima 'flash' della Commissione europea. L'indicatore cala di 3,4 punti nell'Ue e di 4 punti nell'area euro rispetto a febbraio. L'indice si attesta rispettivamente a -15,2 punti nell'Ue e a -16,3 nell'area euro, livelli nettamente inferiori alla media di lungo periodo. Si tratta del valore più basso registrato negli ultimi due anni e mezzo, segnalando un peggioramento significativo del clima di fiducia tra i consumatori europei.

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