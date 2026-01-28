Fico smentisce Politico: "Bugie su allarme per salute mentale di Trump"

BRUXELLES - Robert Fico ha smentito quanto ricostruito da Politico, secondo cui il premier slovacco è tornato da Mar-a-lago "traumatizzato" dalle condizioni della salute mentale di Donald Trump.

"Nessuno ha sentito nulla, nessuno ha visto nulla, non ci sono testimoni, ma nulla ha impedito al portale Politico di inventare bugie" scrive il premier slovacco in un tweet, precisando di non essere intervenuto al vertice straordinario sulle relazioni Ue-Usa né di aver parlato "informalmente" con gli altri leader della visita negli Stati Uniti. Fico ha poi denunciato "un tentativo persistente di ostacolare" la missione negli Usa, tracciando un parallelo con la sua visita in Russia, "dove alcuni Stati membri dell'Ue non mi hanno nemmeno permesso di sorvolare il loro territorio". Fico ha quindi precisato di essere d'accordo con "molte strategie del presidente Usa" ma non su alcune. "Onestamente - scrive - mi aspettavo che, dopo la mia dura dichiarazione sul Venezuela, la mia visita negli Stati Uniti sarebbe stata annullata. Ciò non è accaduto, il che mi fa apprezzare ancora di più l'incontro con il presidente Usa".

Secondo il premier, le "bugie" riportate da Politico hanno come unico obiettivo quello di "distruggere le relazioni costruttive che la Slovacchia ha con tutti e quattro gli angoli del mondo". "Se devo esprimere un'opinione critica, non ho bisogno di megafoni" conclude, ricordando la sua richiesta di sostituire l'Alta rappresentante Ue Kaja Kallas.



