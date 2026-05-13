Eurostat: "Surplus agroalimentare Ue a 24 miliardi nel 2025"

BRUXELLES - Nel 2025, l'Ue ha esportato prodotti agricoli per un valore di 238,2 miliardi di euro e ha importato 213,5 miliardi di euro, generando un surplus di 24,7 miliardi di euro. Lo certificano i dati Eurostat, secondo cui, rispetto al 2024, sia l'export che l'import hanno registrato aumenti su base annua rispettivamente dell'1,6% e del 9,3%. In dieci anni, tra 2015 e 2025, il commercio di prodotti agricoli ha registrato una crescita significativa, con le esportazioni che sono aumentate a un tasso medio annuo del 4,4% e le importazioni a un tasso leggermente superiore, pari al 5,0%.